Trump e Xi Jinping passeggiano insieme al Tempio del Cielo a Pechino – Il video

(Agenzia Vista) Pechino, Cina, 14 maggio 2026 Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno visitato il Tempio del Cielo, iconico sito patrimonio dell’UNESCO nella capitale cinese. I due leader hanno passeggiato fianco a fianco nei giardini storici del complesso imperiale, accompagnati dai rispettivi entourage di sicurezza e consiglieri. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev