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La Bulgaria vince l’Eurovision, Sal Da Vinci fuori dalla top five

17 Maggio 2026 - 01:14 Gabriele Fazio
dara bulgaria
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Le pagelle delle esibizioni della finale

La bulgara Dara si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026, il suo tormentone Bangaranga ha messo d’accordo giurie di qualità e pubblico. Quello che non è riuscito a Sal Da Vinci, cui solo due Paesi hanno concesso il massimo del punteggio, e che forse si aspettava qualche consenso in più dalle comunità italiane all’estero, così sul finale rimane anche fuori dalla top five, portandosi a casa comunque una buona figura. La Bulgaria si è giocata lo slancio finale contro Israele, assai premiata dai telespettatori dell’EBU, un’impennata che è stata accompagnata da un coro di fischi del pubblico della Wiener Stadthalle.

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