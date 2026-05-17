La Bulgaria vince l’Eurovision, Sal Da Vinci fuori dalla top five

La bulgara Dara si aggiudica l’Eurovision Song Contest 2026, il suo tormentone Bangaranga ha messo d’accordo giurie di qualità e pubblico. Quello che non è riuscito a Sal Da Vinci, cui solo due Paesi hanno concesso il massimo del punteggio, e che forse si aspettava qualche consenso in più dalle comunità italiane all’estero, così sul finale rimane anche fuori dalla top five, portandosi a casa comunque una buona figura. La Bulgaria si è giocata lo slancio finale contro Israele, assai premiata dai telespettatori dell’EBU, un’impennata che è stata accompagnata da un coro di fischi del pubblico della Wiener Stadthalle.
- 1/25Danimarca - Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem - Voto: 4,5
- 2/25Germania - Sarah Engels - Fire - Voto: 7
- 3/25Israele – Noam Bettan - Michelle - Voto: 7
- 4/25Belgio – ESSYLA -Dancing on the Ice - Voto: 7,5
- 5/25Albania - Alis - Nân - Voto: 4
- 6/25Grecia – Akylas - Ferto - Voto: 7
- 7/25Ucraina - Leléka - Ridnym - Voto: 5
- 8/25Australia - Delta Goodrem - Eclipse - Voto: 4,5
- 9/25Serbia – Lavina - Kraj Mene - Voto: 6,5
- 10/25Malta - Aidan - Bella - Voto: 6,5
- 11/25Repubblica Ceca - Daniel Žižka - Crossroads - Voto: 4
- 12/25Bulgaria – Dara - Bangaranga - Voto: 6,5
- 13/25Croazia – LELEK - Andromeda - Voto: 4
- 14/25Regno Unito - Look Mum No Computer - Eins, zwei, drei - Voto: 3
- 15/25Francia - Monroe - Regarde! - Voto: 7 - Voto: 7,5
- 16/25Moldavia – Satoshi - Viva, Moldova! - Voto: 6,5
- 17/25Finlandia – Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin - Voto: 5
- 18/25Polonia – ALICJA - Pray
- 19/25Lituania – Lion Ceccah - Sólo Quiero Más - Voto: 4
- 20/25Svezia – Felicia - My System - Voto: 7,5
- 21/25Cipro - Antigoni - Jalla - Voto: 4,5
- 22/25Italia - Sal Da Vinci - Per Sempre Sì - Voto: 7
- 23/25Norvegia - Jonas Lovv - Ya Ya Ya - Voto: 8
- 24/25Romania - Alexandra Căpitănescu - Choke Me - Voto: 6
- 25/25Austria - Cosmó - Tanzschein - Voto: 5,5