OpenAi, Elon Musk perde contro Sam Altman. Il colosso dietro ChatGPT rimane intatto

Respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Cosa chiedeva il patron di Tesla e SpaceX (e non è stato accontentato)

Sam Altman vince la causa contro Elon Musk su OpenAi. Respinta la richiesta di risarcimento da 130 miliardi di dollari. Chi ha sviluppato ChatGPT non è responsabile nei confronti del patron di Tesla e SpaceX per aver cambiato la start up da una no profit a una big tech. Musk contribuì alla fondazione di OpenAI nel 2015, ma lascio il cda tre anni dopo. Anche Microsoft, che aveva investito in OpenAI già nel 2019, era stata citata in giudizio, con Musk che accusava il colosso del di aver agevolato e favorito la startup nel violare quel supposto e presunto vincolo.

Cosa chiedeva Musk (ma si è mosso troppo tardi)

A decidere sul processo, iniziato il 28 aprile, una giuria composta da nove membri. Un giudizio che di fatto lascia tutto inalterato. La giuria ha stabilito che Musk ha aspettato troppo tempo per lanciare la sua causa contro il gruppo. Il patron di SpaceX e Tesla puntava a una nuova ristrutturazione del gruppo, all’uscita del CEO Sam Altman e del presidente Greg Brockman, oltre a danni fino a 130 miliardi di dollari che aveva promesso di donare.