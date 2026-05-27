Schillaci sulle dipendenze: Smartphone nemico invisibile, non fatevi dominare la vita – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 "A proposito di dipendenze, vi parlo da padre. Oggi c'è un nemico invisibile che mi preoccupa molto, che mette a rischio la vostra socialità, la vostra capacità di apprendimento, il vostro sonno, in sintesi la vostra salute: parlo della dipendenza da smartphone e dalle tecnologie. Passare sempre più tempo sui dispositivi mobili… la tecnologia è un elemento prezioso, spesso un grande supporto, non dobbiamo demonizzarla, ma vi faccio un appello: non dovete consentirle di dominare le vostre giovani vite", così il ministro della salute Orazio Schillaci alla Cerimonia di premiazione del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza" a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev