Scontri Torino-Juve, Piantedosi: Autori dei reati assicurati alla giustizia in meno di 24 ore – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2026 "Evidenzio che nella circostanza in meno di 24 ore gli autori dei reati sono stati assicurati alla giustizia. La mia solidarietà va inoltre ai feriti tra le forze dell'ordine. L'azione di questo governo sul tema della sicurezza delle manifestazioni sportive è fondata su un articolato sistema di prevenzione, di monitoraggio e di contrasto sviluppato attraverso il lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e, poi, delle autorità provinciali di pubblica sicurezza", così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il question time alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev