Spaziani (Confedilizia) ad Assemblea Nazionale: Proprietà immobiliare produce ricchezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2026 "Abbiamo scelto per questa assemblea – lo diceva Giuseppe De Filippi, che pure ringrazio – una formula semplice: 'La proprietà immobiliare produce'. Una formula semplice, ma che contiene un'idea forte. Per troppo tempo, infatti, la proprietà immobiliare è stata raccontata soprattutto come una fonte di tassazione, un problema sociale, un privilegio, qualcosa da comprimere. Noi pensiamo, invece, che la proprietà immobiliare sia una delle grandi infrastrutture economiche e civili del Paese.", così Giorgio Spaziani testa durante il suo intervento alla Assemblea Nazionale di Confedilizia. Courtesy: Confedilizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev