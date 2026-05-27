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Tajani: Ben Gvir va sanzionato Si superano le linee rosse quando si colpisce la popolazione civile – Il video

27 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2026 "Le linee rosse le abbiamo dette: i bombardamenti sulla popolazione civile, li abbiamo detti, sia per quanto riguarda il Libano, sia per quanto riguarda Gaza. E siamo stati sempre molto chiari, non è una novità su questo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di 'Coopera 2026' la Terza Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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