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Trump: Hormuz sarà aperto a tutti, l'Oman collaborerà o lo faremo saltare in aria – Il video

28 Maggio 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 27 maggio 2026 "No, lo stretto sarà aperto a tutti. Sono… sono acque internazionali. Nessuno lo controllerà. Noi lo terremo d'occhio, lo terremo d'occhio, ma nessuno lo controllerà. Questo fa parte delle trattative che abbiamo in corso. Loro vorrebbero controllarlo. Nessuno lo controllerà. Sono acque internazionali e… l'Oman si comporterà proprio come tutti gli altri o dovremo farli saltare in aria. Loro lo capiscono. Andrà tutto bene", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la conferenza stampa dopo la riunione di gabinetto (Cabinet meeting) alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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