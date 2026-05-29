45 milioni di spostamenti per il ponte del 2 giugno secondo le stime di Anas – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. L’obiettivo della società del Gruppo Fs è garantire una migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale. Per questo abbiamo predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Il nostro obiettivo – prosegue Gemme – è garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro. Tutte le nostre strutture operative saranno impegnate 24 ore su 24 per intervenire subito in caso di criticità e fornire informazioni in tempo reale agli utenti. Sappiamo quanto sia importante, per le famiglie e per chi si mette in viaggio, poter contare su una rete efficiente. Il nostro impegno sarà massimo affinché questo primo lungo fine settimana pre-estivo si svolga nelle migliori condizioni possibili” ha concluso l’AD di Anas. In vista del weekend il traffico si intensificherà già nella serata di oggi. Per sabato 30 e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le strade statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 Autostrada del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia. In occasione della chiusura temporanea dell’autostrada A22 del Brennero – non di competenza Anas: per una manifestazione di protesta in territorio austriaco dalle 11:00 alle 19:00 saranno attivati i pannelli a messaggio variabile sulle strade statali nei pressi dell’area interdetta. Saranno coinvolte in Veneto le statali 47, 51, 51Bis e 52; in Lombardia le statali 301, 38, 45Bis e 42. I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dalla giornata del 1° giugno per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, le statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’Autostrada A19 in Sicilia, la statale 1 “Aurelia” tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la statale 309 “Romea” e la statale 16 “Adriatica”. Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22. Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev