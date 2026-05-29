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Gentiloni a Relazione annuale Banca d'Italia: Inflazione al 3% preoccupa – Il video

29 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Beh preoccupa, soprattutto… Beh, soprattutto preoccupa negli scenari, chiamiamoli negativi, e il Governatore è stato molto prudente, giustamente, sulle scelte di politica monetaria e, come sempre, la BCE farà basata sulle informazioni che avrà quando dovrà decidere a giugno". Lo ha detto il Commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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