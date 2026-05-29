Panetta (Bankitalia): Evitare costosa e dannosa spirale prezzi-salari – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "La politica monetaria non puo' evitare che il rincaro dell'energia si trasmetta al sistema produttivo. Deve pero' impedire che questo processo dia luogo a un'inflazione persistente, radicata nelle aspettative e nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta: una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev