Panetta (Bankitalia): IA genera nuovi lavori, ma la transizione non è priva di costi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "L'impatto sul lavoro merita particolare attenzione. Per la prima volta una tecnologia può svolgere compiti a elevato contenuto cognitivo, finora considerati al riparo dall'automazione. Non è nuovo che il progresso tecnico trasformi la domanda di lavoro; nuova è l'ampiezza delle attività potenzialmente interessate. L'esperienza storica mostra, tuttavia, che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime, alle nuove professioni, è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti dall'inizio del secolo. Oltre il 60% degli occupati negli Stati Uniti svolge attualmente mansioni che ottant'anni fa non esistevano", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev