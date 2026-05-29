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Panetta (Bankitalia): IA genera nuovi lavori, ma la transizione non è priva di costi – Il video

29 Maggio 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "L'impatto sul lavoro merita particolare attenzione. Per la prima volta una tecnologia può svolgere compiti a elevato contenuto cognitivo, finora considerati al riparo dall'automazione. Non è nuovo che il progresso tecnico trasformi la domanda di lavoro; nuova è l'ampiezza delle attività potenzialmente interessate. L'esperienza storica mostra, tuttavia, che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime, alle nuove professioni, è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti dall'inizio del secolo. Oltre il 60% degli occupati negli Stati Uniti svolge attualmente mansioni che ottant'anni fa non esistevano", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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