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Panetta (Bankitalia): Con shock energetico rischio inflazione oltre il 6% nell'eurozona – Il video

29 Maggio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Secondo le proiezioni della BCE di marzo, nello scenario di base – in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito – la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9 per cento nel 2026, per poi risalire all'1,5 nel biennio seguente. L'inflazione aumenterebbe al 2,6 per cento nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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