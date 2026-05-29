Panetta (Bankitalia): Superare ostacoli su adozioni nuove tecnologie per le piccole imprese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Un'adozione estesa incontra però ostacoli significativi, soprattutto tra le imprese minori. Comporta costi iniziali elevati e richiede competenze tecniche e gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati", così il governatore di Bankitalia Fabio Panetta nelle considerazioni finali in occasione della Relazione annuale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev