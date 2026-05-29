Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFerrariMaldive
POLITICAPunti di VistaVideo

Relazione Bankitalia, Messina (Intesa): Banche faranno loro parte, sostenere famiglie e imprese – Il video

29 Maggio 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Le banche hanno sempre fatto la loro parte e continueranno a farla. In particolare noi siamo pronti a sostenere, come abbiamo sempre fatto, l'erogazione del credito alle famiglie, alle imprese e a supportare anche il sociale", così Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, al termine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni all’attacco dell’Ue: «Non possiamo dire che ci sono soldi solo per la difesa»

2.

Domani e le chat antisemite dei dirigenti FdI di Trento: «Non so cosa ci sia peggio degli ebrei»

3.

Michela Brambilla e l’inchiesta sulle fatture false. I sospetti sui 900 mila euro per il programma Tv sugli animali: le accuse dei pm

4.

Primo sì alla legge che obbliga a far pubblicità alle assoluzioni: cosa cambia per giornali, siti e tv

5.

La storia del condono edilizio spuntato e ritirato in poche ore: cosa prevedeva l’emendamento al Piano Casa