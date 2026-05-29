Relazione Bankitalia, Messina (Intesa): Banche faranno loro parte, sostenere famiglie e imprese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2026 "Le banche hanno sempre fatto la loro parte e continueranno a farla. In particolare noi siamo pronti a sostenere, come abbiamo sempre fatto, l'erogazione del credito alle famiglie, alle imprese e a supportare anche il sociale", così Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, al termine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev