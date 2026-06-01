80 anni Repubblica, Metsola: Italia può guardare con orgoglio al suo contributo all'Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Nel suo 80esimo anniversario, la Repubblica Italiana può guardare con orgoglio alla propria storia e al contributo che ha dato alla costruzione dell'Europa. Fin dall'inizio del progetto europeo, l'Italia è stata protagonista nel promuovere pace, democrazia e solidarietà. Oggi celebriamo questi valori guardando al futuro. In un mondo in rapida trasformazione, dobbiamo continuare a investire nei giovani, nell'innovazione e nelle opportunità che il digitale può offrire a tutti, affinché il progresso tecnologico sia sempre al servizio delle persone e delle comunità. Insieme possiamo costruire un'Europa più forte, più competitiva e più vicina ai cittadini, capace di offrire maggiore fiducia alle prossime generazioni. A tutti gli italiani i miei migliori auguri per la Festa della Repubblica. Viva l'Italia, viva l'Europa", così la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola in un video messaggio. Courtesy: Parlamento Europeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev