Bonelli: Con Meloni Italia più povera, chiedere un contributo ai super-ricchi per aiutare italiani – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Con il Governo Meloni l’Italia è diventata sempre di più un paese più povero, più ingiusto. Ci sono 5,7 milioni di persone che sono entrate nella fascia di povertà assoluta, ma ci sono 79 super-ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo per migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani non è una bestemmia", così Angelo Bonelli di Avs in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev