Catania, è morta Alessandra Bruno: picchiata brutalmente dal marito

La 49enne era arrivata in condizioni disperate, per una grave ferita in testa ricevuta nella notte tra venerdì e sabato

Non ce l’ha fatta Alessandra Bruno, morta a 49 anni perché picchiata dal marito, nella sua abitazione di via delle Rose, a Belsito, frazione di Misterbianco, Catania. La donna è deceduta nel pomeriggio all’ospedale Garibaldi Centro, dove era arrivata in condizioni disperate, per una grave ferita in testa ricevuta nella notte tra venerdì e sabato. Il marito, un autista di 53 anni, è già stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio. Ora la sua posizione potrebbe aggravarsi.

La chiamata al 112, la corsa disperata in ospedale

A chiamare il 112 è stata una dei quattro figli della coppia. La ragazza, maggiorenne, aveva detto subito ai carabinieri che il padre aveva colpito la madre. Non aveva assistito alla scena ma ha visto la donna ferita e priva di sensi. Secondo gli accertamenti dei militari intervenuti nell’abitazione, i colpi sarebbero stati dati con un oggetto contundente, si presume dopo una lite. I vicini hanno sentito delle urla partire dall’abitazione durante l’omicidio. All’ospedale Garibaldi Centro la 49enne è stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia, poi in rianimazione e il peggioramento delle sue condizioni in serata. Alessandra Bruno aveva con il marito quattro figli, di cui due minorenni.

Lutto a Misterbianco

In segno di cordoglio, il sindaco Marco Corsaro ha annullato le cerimonie cittadine previste per la Festa della Repubblica. Mercoledì 3 giugno ci sarà una fiaccolata che partirà alle 19.30 dalla chiesa San Massimiliano Kolbe.