In Polonia torna il bus 666 direzione Hel: nel 2023 il numero era stato cambiato in 669 per le proteste delle associazioni religiose

FlixBus annuncia il ritorno della linea 666: «il numero è stato scelto come elemento di comunicazione e di marketing»

La compagnia di autobus FlixBus ha annunciato il ritorno della linea 666 diretta a Hel, località balneare nel nord della Polonia. Il collegamento era diventato famoso proprio per la scelta del numero della tratta, tanto da essere soprannominata Highway to Hel, un gioco di parole che richiama la canzone e l’album degli AC/DC. In passato la linea era gestita dalla compagnia locale PKS Gdynia. Nel 2023, aveva cambiato l’ultimo 6 in un 9 per via delle critiche delle organizzazioni religiose sull’associazione tra il numero e il nome della località. Ora, come riportato dalla Bbc, FlixBus ha deciso di ripristinare il numero originale per una nuova tratta che collegherà Cracovia a Hel.

Dal 666 al 669

La linea gestita da PKS Gdynia aveva mantenuto per anni il numero 666, diventando una piccola curiosità turistica e mediatica. Tuttavia, nel giugno 2023, l’azienda annuncia il passaggio al numero 669 dopo le proteste di alcuni gruppi religiosi. Nella tradizione cristiana infatti, il numero 666 è associato al «numero della bestia» citato nella Bibbia. Il nome Hel ricorda, invece, la parola inglese hell inferno, differenziandosi soltanto per una lettera. All’epoca la portavoce della PKS Gdynia aveva detto che il consiglio d’amministrazione aveva deciso di «aver ceduto per il peso delle lettere e delle richieste che sono arrivate periodicamente e per anni».

La scelta di marketing di Flixbus

Tre anni dopo quel cambiamento, FlixBus ha deciso di riportare in vita la linea 666, trasformando quello che era stato un motivo di dibattito in una strategia di marketing. La nuova tratta collegherà Cracovia a Hel in circa 13 ore, attraversando alcune delle principali città polacche, tra cui la capitale Varsavia. Il portavoce di FlixBus, Aleksander Kalenik, ha dichiarato che «il numero 666 è stato scelto deliberatamente come elemento di comunicazione e di marketing, con l’obiettivo di aumentare la visibilità del collegamento sulla popolare tratta turistica per Hel». La decisione sembra andare nella direzione opposta rispetto a quella adottata da PKS Gdynia nel 2023. All’epoca, infatti, il cambio di numerazione aveva suscitato numerose reazioni sui social network. Come ricorda la Bbc, molti utenti avevano criticato la scelta. Tra questi Dawid Jastrzebski, che aveva ironizzato scrivendo «Che cos’è Hel senza il 666?», mentre Kamil Galczynski aveva definito la decisione «un perfetto esempio di come non fare marketing».