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Guerra in Ucraina, dalla Russia 4mila attacchi in una settimana – Il video

01 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, Ucraina, 31 maggio 2026 Nell'ultima settimana la Russia ha lanciato contro l'Ucraina oltre 2.300 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 108 missili di vario tipo, colpendo prevalentemente infrastrutture civili, abitazioni e la rete energetica. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, annunciando l'arrivo di un nuovo lanciatore per il sistema di difesa aerea IRIS-T fornito dalla Germania. Not for sale. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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