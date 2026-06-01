'I Volti della Repubblica', l'iniziativa social del Quirinale con Clara, Claudio Bisio e Rovazzi – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 Un video di pochi secondi in primo piano per completare la frase "Per me la Repubblica è…". Questa l'iniziativa lanciata oggi dal Quirinale sul proprio sito istituzionale in occasione dell'80° anniversario del referendum del 2 giugno 1946. Tra i tanti volti, Clara, Claudio Bisio e Fabio Rovazzi. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev