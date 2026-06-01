Mattarella: Tendenza regressiva ordine internazionale comincia con aggressione russa a Kiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Una tendenza regressiva dell’ordine internazionale che ha avuto un acceleratore preciso: l’ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Avvertiamo come nostra la causa della indipendenza e della libertà di Kyiv", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il suo intervento al Concerto in onore del Corpo Diplomatico. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev