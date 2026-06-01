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Mostra '1946: nasce la Repubblica' alla Camera in occasione della Festa del 2 giugno, immagini – Il video

01 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 In occasione della festa del 2 giugno Montecitorio sarà aperto, dalle 16, sulle note della banda musicale della Guardia di Finanza. I visitatori saranno guidati nelle principali sale di rappresentanza, con tappe, tra le altre, in sala della Lupa, dove è allestita la mostra "1946: nasce la Repubblica. L'Assemblea Costituente a Montecitorio", e in Aula. Sarà inoltre aperto anche il complesso di vicolo Valdina, l'edificio nato in epoca altomedievale nel cuore del Campo Marzio, attorno alla Chiesa di San Gregorio Nazianzeno. Qui è a disposizione del pubblico l'esposizione ANSA dedicata alle donne della Repubblica. Lungo il percorso interno a Montecitorio, sono esposti in Transatlantico, e nella sala delle donne, alcuni fumetti realizzati dagli studenti di alcuni licei artistici italiani (nell'ambito del progetto "Il 1946 a fumetti") e si potrà ammirare il Cortile d'onore con un particolare allestimento. Inoltre, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il Tricolore dalle ore 00:00 fino all'alba e dal tramonto alle 23:59 di domani, martedì 2 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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