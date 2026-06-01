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Segretario alla Difesa Usa Hegseth: Basta pagare la difesa ai Paesi ricchi – Il video

01 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Singapore, 30 maggio 2026 "L'era in cui gli Stati Uniti sussidiavano la difesa di nazioni ricche è finita. Abbiamo bisogno di partner, non di protettorati. Cerchiamo alleanze basate sulla responsabilità condivisa, non sulla dipendenza. Questa è la maturazione delle nostre alleanze in una nuova era", così il Segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth alla conferenza "Dialogo di Shangri-La", a Singapore. Courtesy: Department of War Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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