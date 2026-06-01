Tajani: Giro d'Italia ambasciatore della diplomazia e veicolo per attrarre turismo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2026 "Il Giro d'Italia è ambasciatore della diplomazia sportiva. L'abbiamo nominato in occasione del G7 a Capri perché per noi rappresenta, per il Ministero degli Esteri, per la politica estera italiana, rappresenta uno straordinario veicolo per attrarre turismo in Italia, per far conoscere le bellezze italiane nel mondo. Quindi lo promuoviamo in tutte le nostre ambasciate, tenendo presente anche che, per quanto riguarda l'export, il livello è di 4,7 miliardi di euro di beni sportivi esportati nel mondo", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al Giro d'Italia. Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev