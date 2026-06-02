Arianna Fontana regala una medaglia olimpica a Mattarella al Quirinale per il 2 Giugno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 "Alle Olimpiadi avevamo l'occasione di regalare una medaglia alle persone che ritenevamo importanti e la sua telefonata dopo la prima medaglia mi ha dato ancora più energia e più forza per continuare a portare alto il tricolore", così Arianna Fontana, pattinatrice di short track, pluricampionessa mondiale e olimpica ha consegnato una medaglia al presidente Sergio Mattarella durante l'incontro del capo dello Stato con i protagonisti di 'I volti della Repubblica'. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev