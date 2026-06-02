POLITICAPunti di VistaVideo Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria e i Fori Imperiali per la Festa della Repubblica – Il video 02 Giugno 2026 - 11:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica, dopo l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica 2. Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora) 3. Diritti Lgbtq+, crescono i movimenti che guardano a destra. E arriva la prima proposta di legge: «I partiti ci guardano con interesse» 4. Luca Zaia vuole una Lega federalista: «Come la Cdu tedesca» 5. Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci. Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein