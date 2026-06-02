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Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria e i Fori Imperiali per la Festa della Repubblica – Il video

02 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 Il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria in occasione della Festa della Repubblica, dopo l'omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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