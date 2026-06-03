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2 giugno, Schlein: Io assente alla parata? Tajani ignora il cerimoniale, nelle occasioni ci sono – Il video

03 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "su quanto accaduto ieri, diciamo, più che chiedere a me bisognerebbe chiedere a Tajani come abbia potuto ignorare che il cerimoniale non prevede la presenza dei segretari di partito, altrimenti, come sempre faccio nelle occasioni importanti, ci sono. Come ho avuto piacere ieri sera di rispondere positivamente all'appello del Presidente della Repubblica, all'invito del Presidente della Repubblica per una bellissima serata di festeggiamento e di celebrazione dei volti della Repubblica italiana", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di "Diritto a Restare" conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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