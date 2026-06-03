Al via fase operativa osservatorio su Ia nel lavoro, Calderone: Al centro la persona – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "L’Osservatorio per l’impatto dell’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro entra oggi nella sua fase operativa. Si avvia così un lavoro che il governo ha voluto fosse condiviso con esperti di tutti i settori e che sono stati nominati all’interno dei diversi organi dell’Osservatorio, perché l’intelligenza artificiale può essere una grande opportunità solo se adottata in modo responsabile, mettendo sempre al centro la persona umana. Il Ministero del Lavoro è in prima linea nello sperimentare l’uso dell’intelligenza artificiale con questo approccio", così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev