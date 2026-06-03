Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
POLITICAPunti di VistaVideo

Al via fase operativa osservatorio su Ia nel lavoro, Calderone: Al centro la persona – Il video

03 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "L’Osservatorio per l’impatto dell’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro entra oggi nella sua fase operativa. Si avvia così un lavoro che il governo ha voluto fosse condiviso con esperti di tutti i settori e che sono stati nominati all’interno dei diversi organi dell’Osservatorio, perché l’intelligenza artificiale può essere una grande opportunità solo se adottata in modo responsabile, mettendo sempre al centro la persona umana. Il Ministero del Lavoro è in prima linea nello sperimentare l’uso dell’intelligenza artificiale con questo approccio", così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone in un video messaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

2.

Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica

3.

Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci. Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein

4.

Diritti Lgbtq+, crescono i movimenti che guardano a destra. E arriva la prima proposta di legge: «I partiti ci guardano con interesse»

5.

Festa della Repubblica, Mattarella e Crosetto a bordo della storica Lancia Flaminia – Il video