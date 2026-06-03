Dovombrokis (Ue): Si a flessibilità per energia, fino allo 0,6% nel triennio – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 giugno 2026 "Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere l'estensione del raggio d'azione della clausola di salvaguardia nazionale (national escape clause), estendendola dalla difesa anche all'energia. Questa spesa energetica sarà limitata a un tetto dello 0,3% all'anno per il periodo che va dal 2026 al 2028, ma con un tetto cumulativo dello 0,6% nel corso dell'intero triennio", così il commissario Ue Valdis Dombrovskis durante la conferenza stampa a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev