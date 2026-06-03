Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
POLITICAPunti di VistaVideo

Dovombrokis (Ue): Si a flessibilità per energia, fino allo 0,6% nel triennio – Il video

03 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 giugno 2026 "Gli Stati membri avranno la possibilità di richiedere l'estensione del raggio d'azione della clausola di salvaguardia nazionale (national escape clause), estendendola dalla difesa anche all'energia. Questa spesa energetica sarà limitata a un tetto dello 0,3% all'anno per il periodo che va dal 2026 al 2028, ma con un tetto cumulativo dello 0,6% nel corso dell'intero triennio", così il commissario Ue Valdis Dombrovskis durante la conferenza stampa a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

2.

Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica

3.

Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci. Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein

4.

Diritti Lgbtq+, crescono i movimenti che guardano a destra. E arriva la prima proposta di legge: «I partiti ci guardano con interesse»

5.

Festa della Repubblica, Mattarella e Crosetto a bordo della storica Lancia Flaminia – Il video