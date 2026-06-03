Schlein su braccianti bruciati vivi: Immagini devastanti, fare luce su caporalato – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "E sono immagini veramente drammatiche. E speriamo che sia fatta luce al più presto e che i responsabili, se ho capito sono già state fermate due persone, paghino per l'orrore che hanno messo in campo uccidendo brutalmente quattro persone, se non erro quattro braccianti che sono… che sono morti chiusi dentro e fatti bruciare vivi. Guardate che però questo ci deve far accendere un grande faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento del lavoro e sulla piaga del caporalato", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di "Diritto a Restare" conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev