Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein su braccianti bruciati vivi: Immagini devastanti, fare luce su caporalato – Il video

03 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "E sono immagini veramente drammatiche. E speriamo che sia fatta luce al più presto e che i responsabili, se ho capito sono già state fermate due persone, paghino per l'orrore che hanno messo in campo uccidendo brutalmente quattro persone, se non erro quattro braccianti che sono… che sono morti chiusi dentro e fatti bruciare vivi. Guardate che però questo ci deve far accendere un grande faro di attenzione sulle condizioni di sfruttamento del lavoro e sulla piaga del caporalato", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine di "Diritto a Restare" conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

2.

Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica

3.

Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci. Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein

4.

Diritti Lgbtq+, crescono i movimenti che guardano a destra. E arriva la prima proposta di legge: «I partiti ci guardano con interesse»

5.

Festa della Repubblica, Mattarella e Crosetto a bordo della storica Lancia Flaminia – Il video