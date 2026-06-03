Schlein: Sancire diritto a restare per i giovani, partire sia scelta e mai obbligo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Sancire il diritto a restare perché partire deve essere sempre una scelta fatta per arricchire il proprio percorso professionale e il proprio percorso di vita, mai deve essere una scelta obbligata dalla mancanza di opportunità dove si nasce, dove si cresce, dove si studia, dove si lavora, dove si vuole restare. Sancire un diritto a restare è importante", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a "Diritto a Restare", conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Courtesy: Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev