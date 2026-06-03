Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: Sancire diritto a restare per i giovani, partire sia scelta e mai obbligo – Il video

03 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Sancire il diritto a restare perché partire deve essere sempre una scelta fatta per arricchire il proprio percorso professionale e il proprio percorso di vita, mai deve essere una scelta obbligata dalla mancanza di opportunità dove si nasce, dove si cresce, dove si studia, dove si lavora, dove si vuole restare. Sancire un diritto a restare è importante", così la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a "Diritto a Restare", conferenza stampa sulla proposta di legge del Partito Democratico. Courtesy: Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

2.

Zerocalcare finisce in Parlamento: Gasparri chiede un’ispezione al ministero del Lavoro sulle paghe della serie Netflix «Due spicci». La replica

3.

Alessandro Onorato prepara il partito dei sindaci. Ecco chi lo guarda con interesse e chi teme la trappola per Schlein

4.

Diritti Lgbtq+, crescono i movimenti che guardano a destra. E arriva la prima proposta di legge: «I partiti ci guardano con interesse»

5.

Festa della Repubblica, Mattarella e Crosetto a bordo della storica Lancia Flaminia – Il video