Via libera Ue su flessibilità, Meloni: Risultato importante, pronti 14 miliardi contro caro energia – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "La Commissione Europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. E questo ci consentirà di spendere 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia che colpisce, chiaramente, le famiglie vulnerabili, le imprese energivore, che colpisce gli italiani", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social. Courtesy: Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev