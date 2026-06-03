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Zelensky riceve Rutte (Nato) a Kiev, al centro dei colloqui il programma Purl – Il video

03 Giugno 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 03 giugno 2026 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, per fare il punto sulla cooperazione militare e accelerare le forniture della difesa aerea. Al centro dei colloqui il funzionamento del programma PURL, che ha registrato lo stanziamento di fondi a maggio e ne riceverà di nuovi a giugno, ritenuto fondamentale per contrastare l'impiego dei missili balistici russi, secondo quanto riferisce il Presidente Ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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