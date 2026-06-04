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2 giugno, La Russa su assenza opposizione: Liberi di non venire ma non dite che non eravate invitati – Il video

04 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Devo dire che, quindi, se uno ritiene di non andare, ha pieno diritto secondo me di non andare, ma non può dire che non va perché non è invitato. E comunque i capigruppo erano invitati, e solo i capigruppo di un partito, quello di Renzi, c'erano, mentre tutti gli altri dell'opposizione erano assenti. Liberi di farlo, ma nessuno dica che il motivo è perché non erano invitati", cos' il Presidente del Senato Ignazio la Russa in un video pubblicato sui social. Courtesy: Ignazio La Russa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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