Accordo Invitalia Emilia-Romagna, B.Mattarella: Regione modello eccellenza per manifattura e startup – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Ci fa molto piacere firmare il protocollo con una regione che ospita una delle migliori manifatture del Paese, che quindi può fare da esempio per altre esperienze in altre regioni, avendo al centro del nostro piano strategico di questo triennio un incremento sempre maggiore della collaborazione con le regioni sullo sviluppo economico. Con la regione Emilia Romagna noi collaboriamo da anni, dai tempi della ricostruzione; collaboriamo con lo strumento del contratto di sviluppo, ma collaboriamo anche con il sistema dell'innovazione della della regione, quindi con le startup innovative e con tutti gli strumenti di di sostegno alla nuova imprenditorialità innovativa. Siamo lieti di annunciare che il nostro Sistema Invitalia Startup terrà il prossimo evento annuale qui a Bologna, proprio per sancire questa stretta collaborazione anche nel campo dell'innovazione", così Bernardo Mattarella, Ad di Invitalia. Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev