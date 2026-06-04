Ok Camera a ddl nucleare, Bonelli: Governo vuole fare carta straccia della democrazia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "55 milioni di italiani hanno detto no negli anni scorsi, nei decenni scorsi, con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare! Vi ergete a essere qualcosa di superiore. Ho sentito tante cose, francamente, estremamente fastidiose, del dire: "Ma sì, 55 milioni di italiani hanno sbagliato, non ci capiscono nulla". Poi arrivano quattro lobbisti, cinque lobbisti, che fanno vedere tanti soldi in giro – in realtà poi saranno soldi pubblici, come vedremo", così Angelo Bonelli di Avs intervenuto in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev