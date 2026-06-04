Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
POLITICAPunti di VistaVideo

Ok Camera a ddl nucleare, Picchetto Fratin: Fonte pulita che integra rinnovabili – Il video

04 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "È un momento importante perché l'avvio della della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, da che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili", così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin a margine della Conferenza stampa su approvazione legge delega su nucleare sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Pozzolo finisce fuori strada col Suv, il deputato di Vannacci denunciato: i guai dopo l’alcol-test

2.

Nicole Minetti, dopo le verifiche della Procura chiesti con Cipriani risarcimenti al Fatto, È sempre Cartabianca e Report: «Fatti non veri»

3.

L’Ue cede (in parte) alle richieste dell’Italia: il governo avrà 14 miliardi in più per l’energia. Ecco come potrà spenderli

4.

Sondaggio Swg, è ancora boom Vannacci che sta a pochi punti da Salvini (che perde ancora)

5.

Spese militari, il governo Meloni pronto a superare i 5 miliardi di prestiti europei. La mossa in vista del faccia a faccia con Trump