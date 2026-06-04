Ok Camera a ddl nucleare, Picchetto Fratin: Fonte pulita che integra rinnovabili – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "È un momento importante perché l'avvio della della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, da che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili", così il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Picchetto Fratin a margine della Conferenza stampa su approvazione legge delega su nucleare sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev