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Ok Camera a ddl nucleare, Salvini: Obiettivo legge entro anno prossimo – Il video

04 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 ""Molto contento. Molto contento, però l'obiettivo è di… è di avere una legge operativa che permetta agli investitori di investire sul nucleare, che è la forma di energia più pulita e più sicura in tutto il mondo, entro l'anno prossimo. E quindi l'obiettivo è partire.", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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