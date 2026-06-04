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Pozzolo (FN) fuori strada con l'auto: C'era un nubifragio in corso, auto ha fatto aquaplaning – Il video

04 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2026 "Sì, ho fatto un incidente stradale. C'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse. Il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche. L'incidente che è avvenuto è un incidente, lo ripeto, che può capitare a chiunque", così Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale in un video sui social. Courtesy: Emanuele Pozzolo Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev

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