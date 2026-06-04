Stefani (Veneto) su autonomia: Non spacchiamo il Paese, facciamo gli interessi del Veneto – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Abbiamo appena concluso le audizioni per l'intesa sull'autonomia. Alle accuse di chi ci dice che spacchiamo il Paese, rispondiamo con la necessità di fare gli interessi del Veneto. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un Presidente di Regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la Regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Per noi è una sfida fondamentale che vogliamo vincere con senso di responsabilità, perché noi la responsabilità vogliamo assumercela", così il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani a margine dell’audizione che si è tenuta a Roma davanti alle commissioni congiunte Affari costituzionali di Camera e Senato, nell’ambito del dibattito sul disegno di legge sull’autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev