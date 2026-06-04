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Trump: La Cnn è un'organizzazione corrotta con giornalisti corrotti – Il video

04 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 04 giugno 2026<br>&quot;&Egrave; venuto fuori che era un totale falso, tutto quanto era falso e corrotto. Abbiamo tutte le informazioni qui, il grande vantaggio di essere seduti qui &egrave; che possiamo ottenere informazioni che non avreste altrimenti, grazie a ci&ograve; che abbiamo e che mostreremo nelle prossime settimane e mesi. Non ci crederete nemmeno… alcuni di voi ci crederanno, come la CNN, ci crederanno perch&eacute; sapevano cosa stava succedendo, e sono corrotti da morire. S&igrave;, la CNN &egrave; un'organizzazione molto corrotta&quot;, cos&igrave; il Presidente degli Usa Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca.<br>Courtesy: Casa Bianca<br>Durata: 01_00<br>Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev

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