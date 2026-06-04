Trump: La Cnn è un'organizzazione corrotta con giornalisti corrotti – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 04 giugno 2026<br>"È venuto fuori che era un totale falso, tutto quanto era falso e corrotto. Abbiamo tutte le informazioni qui, il grande vantaggio di essere seduti qui è che possiamo ottenere informazioni che non avreste altrimenti, grazie a ciò che abbiamo e che mostreremo nelle prossime settimane e mesi. Non ci crederete nemmeno… alcuni di voi ci crederanno, come la CNN, ci crederanno perché sapevano cosa stava succedendo, e sono corrotti da morire. Sì, la CNN è un'organizzazione molto corrotta", così il Presidente degli Usa Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca.<br>Courtesy: Casa Bianca<br>Durata: 01_00<br>Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev