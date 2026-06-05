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2 giugno, Giani (Toscana): Donne protagoniste del voto, pagina struggente e democratica – Il video

05 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Firenze, 02 giugno 2026 "Ma indubbiamente il fascismo spense quello che era una prospettiva che si apriva già dopo la Prima Guerra Mondiale. E la Toscana visse movimenti che ne reclamavano il voto con una funzione d'avanguardia del ruolo di emancipazione della donna. Ma indubbiamente oggi gli 80 anni della Costituzione che viene partorita attraverso l'Assemblea Costituente, prima di tutto ricordano il 2 giugno, il giorno in cui, per scegliere fra Monarchia e Repubblica, per eleggere i deputati e le deputate all'Assemblea Costituente, le donne per la prima volta ebbero un ruolo determinante. È bellissimo, è davvero struggente vedere quelle foto che ci portano a vedere le donne con la seggiolina ad aspettare una fila immensa pur di tributare con il voto la loro partecipazione democratica alla nuova Repubblica che avrebbe aperto una nuova stagione per il nostro Paese", così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ai microfoni di Toscata Tv. Courtesy: Toscana Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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