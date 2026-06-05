Meloni: La Nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2026 "La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l’eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio per la Convention SATEC 2026. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev