Nordio su caso Minetti: Opposizioni hanno creduto a insinuazioni infondate – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Spero che la stessa opposizione, che a suo tempo si era scatenata in modo molto violento, anche chiedendo le mie dimissioni sulla base di quelle che potevano essere, già da allora, viste come delle notizie abbastanza discutibili, ecco, che anche la stessa opposizione comprenda che una cosa è la critica, più che legittima, anzi doverosa, nei confronti del governo e dei ministri quando si tratta del merito politico di una o più decisioni, ma che diventa quasi ridicola quando si fonda sulla credulità di alcune insinuazioni che poi si sono dimostrate, com'era evidente, assolutamente infondate", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev