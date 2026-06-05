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Nordio: Via libera in Consiglio dei ministri a decreto su lavoro dei detenuti – Il video

05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Mi preme parlare di uno che mi sta particolarmente a cuore, che riguarda il lavoro tra i detenuti. Noi abbiamo uno schema che riguarda la formazione professionale dei detenuti, la promozione del lavoro e l'organizzazione delle lavorazioni. Abbiamo le convenzioni per l'inserimento lavorativo e le opportunità lavorative e formative nelle carceri. Certamente è un provvedimento complesso e quindi mi limito a dirne, a trarne le linee essenziali e strategiche. Si tratta di potenziare la possibilità dei detenuti di accedere alla formazione lavorativa nella duplice, nel duplice intendimento di imparare, apprendere un lavoro durante la detenzione e di trovare un'occupazione stabile e retribuita una volta usciti dall'ambiente carcerario", così il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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