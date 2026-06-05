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Nuovo ospedale di comunità del Policlinico Umberto I Rocca: Lavoro importante – Il video

05 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2026 Un altro passo in avanti. Noi stiamo lavorando tanto sulla medicina sulla medicina del territorio. Anche questo ospedale come e come gli altri e le altre Case della Comunità, c'è una porzione PNRR, però vorrei ricordare che ci sono anche risorse regionali che abbiamo messo a disposizione, quasi il 20% viene da risorse da risorse regionali. Quindi è è un lavoro anche culturale importante per i motivi che voi avete appena ascoltato, insomma, in questo momento di incontro anche con la comunità accademica e il personale. E perché è fatto all'interno di un ospedale ad altissima specializzazione, come il Policlinico Umberto I. È una modalità per continuare i percorsi di cura, ovviamente ma con una più bassa intensità. Ovviamente, quando c'è il ricovero in ospedale è è la il massimo, la massima intensità di cura; qua si continua, ovviamente, un percorso di recupero che, specialmente per gli anziani, è un po' più lungo rispetto a a un paziente medio. Quindi è è una cosa è una cosa estremamente significativa, dove poi anche ci sarà un ruolo estremamente importante della professione della professione infermieristica", così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un punto stampa a margine dell'apertura del nuovo ospedale di comunità del Policlinico Umbero I. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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