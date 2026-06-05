POLITICAPunti di VistaVideo Salvini scherza con direttore di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev: Doppietta di Vista tanta roba – Il video 05 Giugno 2026 - 12:45 Redazione (Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2026 "Doppietta sull'Agenzia Vista, a destra e a sinistra, tanta roba", così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Il lungo addio di Pina Picierno al Pd 2. «I primi reattori nucleari entro il 2034», il sì della Camera sul ddl Pichetto: cosa prevede 3. Nicole Minetti, dopo le verifiche della Procura chiesti con Cipriani risarcimenti al Fatto, È sempre Cartabianca e Report: «Fatti non veri» 4. La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini. Alla Camera per Futuro Nazionale: «Ministro, mi parli delle case agli stranieri» 5. La grazia a Nicole Minetti «da Mattarella senza farsi influenzare», il Quirinale chiude il caso: la risposta alle voci su “silenzio” e trattamento particolare