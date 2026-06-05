Perdita d’aria sulla Stazione spaziale, l’allarme evacuazione della Nasa agli astronauti: «Preparatevi a rientrare»

L'emergenza sarebbe iniziata nel settore russo della Iss. La perdita era rimasta contenuta negli ultimi mesi. Ma da lunedì è raddoppiata

La Nasa ha disposto per i sette astronauti attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale di trasferirsi nelle capsule di salvataggio e tenersi pronti a un rientro anticipato sulla Terra. Il motivo è una perdita d’aria in uno dei moduli russi della ISS, attiva dal 2000, un problema che si trascina da anni senza mai essere risolto in via definitiva: di solito gli astronauti russi intervengono per tappare il guasto, che però continua a ripresentarsi. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, questa nuova fuoriuscita è cominciata circa una settimana fa.

Chi c’è a bordo e cosa è successo lunedì mattina

A bordo nella missione Expedition 74 ci sono sette astronauti: il comandante Sergei Kudscerchkov, Chris Williams, Sergei Mikaev, Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot e Andrei Fedyaev. Tra questi, i quattro della missione Crew-12, due statunitensi, una francese e un russo, hanno ricevuto alle 9:04 di lunedì (ora della costa orientale degli Stati Uniti) l’ordine di indossare le tute spaziali in vista di un’eventuale evacuazione d’emergenza, come ha confermato un funzionario della Nasa alla Reuters.

Il modulo Zvezda e la disputa tra Nasa e Roscosmos

Il guasto riguarda il modulo Zvezda, un elemento chiave del segmento russo della stazione, grande quanto un campo da calcio, alle prese con problemi analoghi già dal 2019. Le operazioni di riparazione spettano alla Russia, che gestisce quel settore. Nasa e l’agenzia spaziale russa Roscosmos discutono da mesi sulle cause e sulle soluzioni possibili: la perdita era rimasta contenuta negli ultimi tempi, ma lunedì è raddoppiata, passando da mezzo chilo di aria al giorno a un chilo.

In aggiornamento