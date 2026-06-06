Fratoianni: Patrimoniale è buon senso, inaccettabile che crescano le disuguaglianze – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 05 giugno 2025 "Sapete, c'è questo grande dibattito in Italia: ogni volta che si presenta una proposta un po' più coraggiosa, che si tratti di una tassa patrimoniale, di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o di fermare la corsa agli armamenti, allora la risposta è: 'Siete degli estremisti, siete dei radicali'", così Nicola Fratoianni di Avs sul palco di Tax the Rich, l'appuntamento di European Left Alliance a Milano. Courtesy: Sinistra italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev